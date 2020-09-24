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Здравоохранение 24.09.2020 16:37

В учебных заведениях Азербайджана с 15 сентября зафиксировано свыше 170 случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в азербайджанских образовательных учреждениях с начала учебного года составило 173, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобразования.

«В учебных заведениях Азербайджана с начала учебного года (с 15 сентября) зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом COVID-19. В частности коронавирусной инфекцией заразились 131 ученик, 42 – персонал учебных заведений», - отметили в ведомстве.

За 15-21 сентября COVID-19 был выявлен у 95 учеников (персонал – 26 человек), 22 сентября – 10 учеников (7 – персонал), 23 сентября – 7 учеников (6 – персонал), 24 сентября – 19 учеников (3- персонал).

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]