Китай приостановил импорт рыбы норвежской Havfisk после обнаружения коронавируса

Главное таможенное управление КНР приняло превентивные меры в отношении норвежской компании Havfisk из-за коронавируса COVID-19, обнаруженного в образцах импортируемых ею морепродуктов.
Результаты тестов проб, взятых с упаковок замороженной рыбы с принадлежащего компании судна Gadus Njord, оказались положительными, сообщили в ведомстве.
Таможенные органы по всей стране в течение недели не будут принимать таможенные декларации на импорт морепродуктов Havfisk, сообщает агентство "Синьхуа".
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