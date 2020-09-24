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Дальнее зарубежье 24.09.2020 23:47

Китай приостановил импорт рыбы норвежской Havfisk после обнаружения коронавируса

Главное таможенное управление КНР приняло превентивные меры в отношении норвежской компании Havfisk из-за коронавируса COVID-19, обнаруженного в образцах импортируемых ею морепродуктов.

Результаты тестов проб, взятых с упаковок замороженной рыбы с принадлежащего компании судна Gadus Njord, оказались положительными, сообщили в ведомстве.

Таможенные органы по всей стране в течение недели не будут принимать таможенные декларации на импорт морепродуктов Havfisk, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, НОРВЕГИЯ, МОРЕПРОДУКТЫ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]