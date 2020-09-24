Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 24.09.2020 23:18

Министр финансов Великобритании представил новые меры поддержки рабочих мест, турсектора

Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений, на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, который может поставить под угрозу "хрупкое восстановление экономики".

В ходе выступления в Палате общин в четверг Сунак подчеркнул важность поддержки жизнеспособных предприятий и рабочих мест, отметив, что многие бизнесы столкнутся с неопределенностью и падением спроса в зимний период.

"Как я говорю в течение этого кризиса: я не могу спасти каждый бизнес, я не могу спасти каждое рабочее место, ни один министр финансов не смог бы", - сказал Сунак.

Схема предусматривает выплату зарплат сотрудникам компаний, которые будут работать, как минимум, треть своего стандартного рабочего дня. Она начнет действовать в ноябре и продлится шесть месяцев.

Власти примут меры для компенсации части оставшихся двух третей зарплаты. Программа будет доступна для работников по всей Великобритании.

Сунак также объявил о продлении срока действия налоговых льгот для индустрии туризма и гостеприимства.

Компании в отрасли будут платить НДС в размере 5% до конца марта вместо запланированного повышения налога до 20% в январе, сказал Сунак.

"Если мы хотим защитить рабочие места этой зимой, вторым крупным вызовом будет помочь компаниям с денежным потоком, - сказал Сунак. - Сейчас компаниям нужен каждый лишний фунт для защиты рабочих мест".

У компаний также будет возможность выплатить долги в течение вплоть до 10 лет вместо шести лет, что практически вполовину сократит их ежемесячный платеж. Это позволит компаниям, в случае, если они находятся в действительно затруднительном положении, платить только проценты и отсрочить платежи на срок до шести месяцев, что не повлияет на их кредитный рейтинг, сказал Сунак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, ПОДДЕРЖКА, МЕРЫ


Похожие новости


Роботы могут заменить 30% рабочей силы Британии к началу 2030 годов - PwC

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]