Министр финансов Великобритании представил новые меры поддержки рабочих мест, турсектора

Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений, на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, который может поставить под угрозу "хрупкое восстановление экономики".

В ходе выступления в Палате общин в четверг Сунак подчеркнул важность поддержки жизнеспособных предприятий и рабочих мест, отметив, что многие бизнесы столкнутся с неопределенностью и падением спроса в зимний период.

"Как я говорю в течение этого кризиса: я не могу спасти каждый бизнес, я не могу спасти каждое рабочее место, ни один министр финансов не смог бы", - сказал Сунак.

Схема предусматривает выплату зарплат сотрудникам компаний, которые будут работать, как минимум, треть своего стандартного рабочего дня. Она начнет действовать в ноябре и продлится шесть месяцев.

Власти примут меры для компенсации части оставшихся двух третей зарплаты. Программа будет доступна для работников по всей Великобритании.

Сунак также объявил о продлении срока действия налоговых льгот для индустрии туризма и гостеприимства.

Компании в отрасли будут платить НДС в размере 5% до конца марта вместо запланированного повышения налога до 20% в январе, сказал Сунак.

"Если мы хотим защитить рабочие места этой зимой, вторым крупным вызовом будет помочь компаниям с денежным потоком, - сказал Сунак. - Сейчас компаниям нужен каждый лишний фунт для защиты рабочих мест".

У компаний также будет возможность выплатить долги в течение вплоть до 10 лет вместо шести лет, что практически вполовину сократит их ежемесячный платеж. Это позволит компаниям, в случае, если они находятся в действительно затруднительном положении, платить только проценты и отсрочить платежи на срок до шести месяцев, что не повлияет на их кредитный рейтинг, сказал Сунак.