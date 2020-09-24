Страны Европы осенью столкнулись с ускорением темпов распространения коронавируса

Ряд европейских стран в последнее время фиксируют рекордные показатели случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Британское издание The Guardian отмечает, что в Нидерландах суточный прирост случаев коронавируса достиг рекордных показателей - за последние 24 часа, по данным министерства здравоохранения страны, выявили 2544 заражений. Отмечается, что число случаев коронавируса ежедневно растет с середины сентября.

По данным Минздрава, 16 инфицированных скончались. Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превышает отметку в 100 тыс., более 6 тыс. инфицированных скончались.

Рост числа случаев коронавируса фиксируется в Польше после ослабления ограничений по борьбе с инфекцией. Так, в четверг зафиксирован рекордный с марта прирост заражений - 1136. За время пандемии в стране выявили более 82,8 тыс. случаев COVID-19, причем более 2 тыс. заразившихся скончались.

Несмотря на это, правительство заявило, что намерено избежать очередного общенационального карантина, чтобы не подорвать экономику.

Как сообщает The Guardian, в Чехии в четверг выявили 2309 новых случаев коронавируса COVID-19, что является третьим по величине рекордным показателем. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.

Власти Финляндии заявили о "тревожной" активизации распространения коронавируса - среднесуточный прирост заражений удвоился за последние две недели. Ранее этот показатель составлял 387 случаев, теперь - почти 800.

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.

"Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

Самый высокий прирост заражений зафиксирован в Индонезии - за сутки выявили 4634 новых случая коронавируса. По данным минздрава страны, еще 128 инфицированных скончались.

Таким образом, всего в стране диагностировано более 262 тыс. случаев COVID-19, число смертей инфицированных превышает отметку в 10 тыс.

Коронавирус продолжает интенсивно распространятся в Иране. Так, по данным иранского минздрава, за 24 часа в стране выявили более 3,5 тыс. заражений. Также зафиксировано 175 летальных исходов, что выше, чем показатели во время пика пандемии в марте.

Таким образом, всего в стране выявили свыше 436 тыс. случаев коронавируса, более 25 тыс. инфицированных скончались. СМИ отмечают, что показатель смертности в Иране является самым высоким среди стран Ближнего Востока.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире по состоянию на 24 сентября выявили свыше 32 млн заражений COVID-19, свыше 982 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Между тем, выздоровели более 23,7 млн заразившихся, что составляет 73,7% от числа выявленных заражений.

США стоят на первом месте в мире по числу случаев коронавируса и летальных исходов - там зафиксировано более 7 млн случаев коронавируса, зарегистрировано свыше 206 тыс. летальных исходов.

Второе и третье место по темпам распространения коронавирусной инфекции занимают Индия и Бразилия.