В Великобритании готовят санкции против Белоруссии за нарушения прав человека

Великобритания готовит санкции против физических лиц за нарушения прав человека в Белоруссии, заявил в четверг глава британского МИД Доминик Рааб.

"Я распорядился, чтобы команда министерства иностранных дел... подготовила санкции в соответствии с "законом Магнитского" в отношении тех, кто ответственен за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб, выступая в палате общин.

Он отметил, что Великобритания по данному вопросу будет координировать свои шаги с США и Канадой.

"Мы задействуем все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его режим", - добавил министр.

По его словам, Великобритания также нарастит финансовую помощь правозащитным группам и независимым СМИ в Белоруссии.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В среду в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 сентября, на котором предполагалось принять окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных граждан, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам не удалось прийти к согласию по этому вопросу, поэтому его рассмотрят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.