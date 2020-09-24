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Дальнее зарубежье 24.09.2020 22:26

В Великобритании готовят санкции против Белоруссии за нарушения прав человека

Великобритания готовит санкции против физических лиц за нарушения прав человека в Белоруссии, заявил в четверг глава британского МИД Доминик Рааб.

"Я распорядился, чтобы команда министерства иностранных дел... подготовила санкции в соответствии с "законом Магнитского" в отношении тех, кто ответственен за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб, выступая в палате общин.

Он отметил, что Великобритания по данному вопросу будет координировать свои шаги с США и Канадой.

"Мы задействуем все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его режим", - добавил министр.

По его словам, Великобритания также нарастит финансовую помощь правозащитным группам и независимым СМИ в Белоруссии.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В среду в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 сентября, на котором предполагалось принять окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных граждан, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам не удалось прийти к согласию по этому вопросу, поэтому его рассмотрят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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