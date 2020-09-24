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СНГ 24.09.2020 21:32

Президент Украины отменил визит в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Белоруссию для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в городе Гродно 8-9 октября.

"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в городе Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия и США, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства. "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в Twitter.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, БЕЛОРУССИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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