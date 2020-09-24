Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.09.2020 21:06

Санкции США в отношении Ирана нацелены на изоляцию Тегерана и абсолютно противоречат международному праву - Лавров

Россия и Иран продолжат осуществлять крупные совместные проекты, в том числе, в сфере энергетики, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С обеих сторон мы подтвердили стремление к дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, мы, конечно же сталкиваемся с незаконными односторонними санкциями со стороны США, и их давлением на Иран, которое нацелено на экономическую изоляцию Тегерана, что абсолютно противоречит всем нормам международного права и ВТО", - заявил Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

Он отметил, что достигнута договоренность "продолжать осуществление крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере энергетики, в том числе, атомной энергетики, в областях транспорта, промышленной кооперации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, США, САНКЦИИ


Похожие новости


Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров Совместная региональная стратегия Ирана и РФ направлена против односторонней политики США - иранский министр обороны Глава Минобороны Ирана летит на переговоры в Москву Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии Рухани в телефонном разговоре с Путиным подтвердил приверженность Ирана СВПД - Кремль Рухани обвинил США в незаконных действиях в нефтеносных районах Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]