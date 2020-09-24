Санкции США в отношении Ирана нацелены на изоляцию Тегерана и абсолютно противоречат международному праву - Лавров

Россия и Иран продолжат осуществлять крупные совместные проекты, в том числе, в сфере энергетики, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С обеих сторон мы подтвердили стремление к дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, мы, конечно же сталкиваемся с незаконными односторонними санкциями со стороны США, и их давлением на Иран, которое нацелено на экономическую изоляцию Тегерана, что абсолютно противоречит всем нормам международного права и ВТО", - заявил Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.
Он отметил, что достигнута договоренность "продолжать осуществление крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере энергетики, в том числе, атомной энергетики, в областях транспорта, промышленной кооперации".
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