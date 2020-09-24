Главы МИД Египта, ФРГ, Франции и Иордании призвали возобновить палестино-израильские переговоры

Главы МИД Египта, ФРГ, Франции и Иордании считают, что нужно возобновить палестино-израильские переговоры, говорится в совместном коммюнике глав МИД стран, принятом в четверг по итогам встречи в Аммане.

"Мы подчеркиваем, что первоочередной целью должно быть прекращение молчания в сфере мирных переговоров, обсудить политические перспективы и вновь дать надежду посредством устойчивого диалога", - сказано в документе.

Авторы документа подчеркнули необходимость достижения мира на основе международного права напрямую между сторонами конфликта или при посредничестве ООН.

"Мы призываем все стороны соблюдать заключенные в прошлом соглашения и на этой основе возобновить убедительный диалог", - указали авторы документа.

Они вновь подчеркнули необходимость поиска решения двух государств, указали на то, что строительство и расширение поселений нарушают права палестинцев.

Палестино-израильские переговоры зашли в тупик еще несколько лет назад. Однако в международном сообществе регулярно звучат призывы к поиску урегулирования разногласий между сторонами. В частности, в мае в ООН призвали активизировать работу ближневосточного квартета в качестве посредника переговоров между Израилем и палестинцами.

Затем в июне в ЕС заявили о намерении продолжать работать с Норвегией и другими партнерами для восстановления доверия между сторонами и поддерживать усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон

До этого наладить отношения между Израилем и палестинцами пытались США, предложив "сделку века", план мирного урегулирования, разработанный при администрации президента Дональда Трампа. В Израиле приветствовали условия, которые предлагались в соглашении, однако палестинская сторона их резко раскритиковала и отвергла.

Ситуация обострилась в начале лета, когда Израиль заявил о намерении объявить суверенитет над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые он считает своими исторически. Палестинские официальные лица пообещали отреагировать на аннексию, если она произойдет. Израиль пока так и не реализовал свои намерения.