Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

Глава ФБР Кристофер Рэй предупредил конгресс, что из-за пандемии появилось больше возможностей для иностранного вмешательства в американские выборы.
"Избирательный цикл этого года на фоне пандемии COVID-19 предоставляет широкие возможности для того, чтобы враждебные иностранные действующие лица проводили кампании по дезинформации и операции по вмешательству", - сказал Рэй, выступая в Сенате.
Он отметил, что подобные операции нацелены на то, чтобы "посеять раздор и, в конечном счете, подорвать доверие нашим демократическим институтам и ценностям".
Рэй указал, что ФБР является "ведущим федеральным агентством, ответственным за расследование операций по иностранном вмешательству". Он добавил, что ведомство усовершенствовало свой подход для противостояния таким действиям других государств.
"Наши усилия основаны на трехстороннем подходе, который включает расследования и операции, обмен информацией и разведданными, а также тесное сотрудничество с частным сектором", - сказал он.
Ранее в сентябре Рэй заявил, что в Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США. По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы "опорочить (бывшего) вице-президента США Джо Байдена".
Президент Азербайджана призвал ООН принять международные санкции в отношении Армении
Алиев призвал подготовить новый график вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана
Азербайджан призвал посредников по Карабаху предотвратить очередную военную провокацию Армении
В Пекине число пользователей 5G превысило 5 млн
Ignitis grupe проводит испытания технологического оборудования когенерационной электростанции в Вильнюсе
Власти Калифорнии могут запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 г
Министр финансов Великобритании представил новые меры поддержки рабочих мест, турсектора
Вакцина от коронавируса станет доступной в Бельгии в марте
Олимпиада в Токио может состояться и без вакцины от коронавируса - глава МОК
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори