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Карабахский конфликт 24.09.2020 23:32

Алиев призвал подготовить новый график вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана

Армения в июле-сентябре 2020 года получила более 1 тыс. тонн военных грузов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Со второй половины июля, после провокации армянских военных на границе в направлении Товузского района Азербайджана, в Армению стали направляться военные грузы. Всего в Армению было поставлено свыше 1 тыс. тонн военных грузов. Учитывая, что Армения является одной из самых бедных стран, и у нее нет миллиардов долларов для покупки оборудования, мы полагаем, что Армения получила эти грузы бесплатно. Мы призываем все страны воздержаться от поставок Армении вооружения, которая готовится к новой военной агрессии против Азербайджана», - заявил Алиев, видеообращение которого продемонстрировали в четверг в Нью-Йорке в рамках 75-ой Генассамблеи ООН, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Президент Азербайджана выразил сожаление тем фактом, что деятельность Минской группы ОБСЕ не достигла результатов в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Переговоры по урегулированию конфликта должны быть нацелены на результаты. Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ (США, Франция и Россия) выступили с заявлением о том, что статус-кво по конфликту неприемлем. Мы приветствуем это заявление, но этого мало. Нужны конкретные действия», - отметил он.

Алиев также призвал подготовить новый график вывода Вооруженных Сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе резолюции №853 Совбеза ООН.

Президент подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности Азербайджана. «Территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана. Нагорный Карабах – это Азербайджан», - сказал Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


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