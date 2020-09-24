Президент Азербайджана призвал ООН принять международные санкции в отношении Армении

В отношении Армении, как страны-агрессора необходимо принять международные санкции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Армения оккупировала Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана, провела этнические чистки на азербайджанских землях, в результате которых 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Совбез ООН принял 4 резолюции, предусматривающие безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает игнорировать эти резолюции", - сказал Алиев в четверг, в своем видеообращении в рамках генеральных обсуждений 75-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, Армения, в нарушение международного права, также осуществляет политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана.
"Незаконное заселение оккупированных территорий является серьезным нарушением международного права, включая Женевскую конвенцию 1949 года. Это военное преступление. Незаконные поселения на территории Азербайджана не имеют никакой юридической силы", - заявил Алиев.
По словам главы государства, Армения также продолжает заниматься на оккупированных азербайджанских территориях незаконной экономической деятельностью, что также является грубым нарушением международного права.
"Армения продолжает добывать золото и другие драгоценные металлы и минералы на оккупированных территориях Азербайджана, а затем экспортирует их на мировые рынки. Различные зарубежные компании, незаконно использующие природные ресурсы Азербайджана на оккупированных территориях столкнуться с международным правом, если не прекратят незаконную деятельность, и Азербайджан уже начал применять правовые меры в отношении подобных компаний и лиц", - добавил Алиев.
Президент подчеркнул, что Армения стремится подорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул 7 условий, которые неприемлемы для Азербайджана. «Взамен мы выдвинули только одно условие – вывести ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал он.
Алиев отметил, что ВС Азербайджана в июле 2020 года «решительно пресекли» армянскую провокацию на границе и «нанесли Армении очередное поражение».
Президент обвинил Армению в вербовке террористов, финансировании терроризма.
Алиев добавил, что новая стратегия нацбезопаности, принятая в Армении, содержит в себе расизм, фашизм и азербайджанофобию.
А. Мамедов
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