Американский чиновник призвал отменить предвыборный митинг Трампа из-за угрозы распространения COVID-19

Чиновник департамента здравоохранения штата Вирджинии заявил о больших рисках распространения COVID-19, если предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, запланированный на пятницу, состоится.
"Митинг представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения", - цитирует Associated Press письмо окружного директора департамента общественного здравоохранения Вирджинии Наташи Двамены, адресованного арендатору помещения для мероприятия.
Она отметила, что митинг нарушит закон губернатора штата Ральфа Нортэма, запрещающий собрания с участием более 250 человек.
Ожидается, что мероприятие посетит около 4 тыс. человек.
Чиновник призывает сократить численность участников или отменить митинг.
Ранее представители предвыборной кампании Трампа заявляли, что принимают соответствующие меры предосторожности, включая раздачу масок, дезинфицирующих средств и проверку температуры участников.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано около 7 млн случаев заболевания новым типом коронавируса, более 202 тыс. человек скончались.
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