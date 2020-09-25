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Дальнее зарубежье 25.09.2020 10:16

Американский чиновник призвал отменить предвыборный митинг Трампа из-за угрозы распространения COVID-19

Чиновник департамента здравоохранения штата Вирджинии заявил о больших рисках распространения COVID-19, если предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, запланированный на пятницу, состоится.

"Митинг представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения", - цитирует Associated Press письмо окружного директора департамента общественного здравоохранения Вирджинии Наташи Двамены, адресованного арендатору помещения для мероприятия.

Она отметила, что митинг нарушит закон губернатора штата Ральфа Нортэма, запрещающий собрания с участием более 250 человек.

Ожидается, что мероприятие посетит около 4 тыс. человек.

Чиновник призывает сократить численность участников или отменить митинг.

Ранее представители предвыборной кампании Трампа заявляли, что принимают соответствующие меры предосторожности, включая раздачу масок, дезинфицирующих средств и проверку температуры участников.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано около 7 млн случаев заболевания новым типом коронавируса, более 202 тыс. человек скончались.

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Тэги: США, ТРАМП, МИТИНГ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]