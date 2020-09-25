Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 сентября ЦБА установил 1,9837 манат/1EUR (24 сентября - 1,981 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 сентября сохранил 0,0221 манат/1RUB.

Х.Насирзаде