Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent на уровне $42,17 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в пятницу составляет $42,17 за баррель, что на $0,23 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,4%), до $41,94 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,53 за баррель, что на $0,22 (0,55%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на $0,38 (0,1%) - до $40,31 за баррель.
С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.
Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.
Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.
"Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США", - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.
Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.
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