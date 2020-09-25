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СНГ 25.09.2020 09:31

Собянин распорядился усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве

Мэр Москвы Сергея Собянин поручил органам исполнительной власти усилить контроль за выполнение санитарных ограничений в общественном транспорте, такси и в магазинах, следует из указа, опубликованного на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы необходимо обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в случаях посещения зданий, в которых осуществляется реализация товаров, работ. Также соблюдение санитарных правил обязательно при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Кроме того, говорится в документе, необходимо усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников, проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, МАСКИ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]