Собянин распорядился усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве

Мэр Москвы Сергея Собянин поручил органам исполнительной власти усилить контроль за выполнение санитарных ограничений в общественном транспорте, такси и в магазинах, следует из указа, опубликованного на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы необходимо обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в случаях посещения зданий, в которых осуществляется реализация товаров, работ. Также соблюдение санитарных правил обязательно при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Кроме того, говорится в документе, необходимо усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников, проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции