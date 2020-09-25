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Транспорт и связь 25.09.2020 09:50

Turkish Airlines со 2 октября начнет выполнение спецрейсов между Анкарой и Баку

Авиакомпания "Turkish Airlines" (THY) со 2 октября 2020 года начнет выполнение специальных рейсов Анкара-Баку и Баку-Анкара, говорится в сообщении компании.

"Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам авиакомпанией AnadoluJet (подразделение THY-ИФ)", - отмечается в информации.

Вылет из Анкары будет осуществляться по местному времени в 14:40 с прибытием в Баку в 18:05, вылет из Баку - в 19:00 с прибытием в Анкару в 20:35.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты на указанные рейсы на сайте www.anadolujet.com или у уполномоченных агентств.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, THY, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]