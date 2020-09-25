Turkish Airlines со 2 октября начнет выполнение спецрейсов между Анкарой и Баку

Авиакомпания "Turkish Airlines" (THY) со 2 октября 2020 года начнет выполнение специальных рейсов Анкара-Баку и Баку-Анкара, говорится в сообщении компании.
"Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам авиакомпанией AnadoluJet (подразделение THY-ИФ)", - отмечается в информации.
Вылет из Анкары будет осуществляться по местному времени в 14:40 с прибытием в Баку в 18:05, вылет из Баку - в 19:00 с прибытием в Анкару в 20:35.
Пассажиры могут приобрести авиабилеты на указанные рейсы на сайте www.anadolujet.com или у уполномоченных агентств.
Н.Аббасова
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