Turkish Airlines со 2 октября начнет выполнение спецрейсов между Анкарой и Баку

Авиакомпания "Turkish Airlines" (THY) со 2 октября 2020 года начнет выполнение специальных рейсов Анкара-Баку и Баку-Анкара, говорится в сообщении компании.

"Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам авиакомпанией AnadoluJet (подразделение THY-ИФ)", - отмечается в информации.

Вылет из Анкары будет осуществляться по местному времени в 14:40 с прибытием в Баку в 18:05, вылет из Баку - в 19:00 с прибытием в Анкару в 20:35.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты на указанные рейсы на сайте www.anadolujet.com или у уполномоченных агентств.

Н.Аббасова