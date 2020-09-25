ASK планирует строительство нового алюминиевого завода в Азербайджане

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) отбирает компанию для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нового алюминиевого завода в Азербайджане.
Отбор проводится методом опроса предложений.
Заинтересованные компании должны представить свои предложения до 2 октября 2020 года.
Контактный телефон: +994 (77) 277-11-06.
Президент Азербайджана 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.
Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.
Б.Рустамбеков
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