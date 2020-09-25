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Инфраструктура и тендеры 25.09.2020 10:15

ASK планирует строительство нового алюминиевого завода в Азербайджане

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) отбирает компанию для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нового алюминиевого завода в Азербайджане.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Заинтересованные компании должны представить свои предложения до 2 октября 2020 года.

Контактный телефон: +994 (77) 277-11-06.

Президент Азербайджана 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.

Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ASK, ТЭО, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]