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Транспорт и связь 25.09.2020 10:22

ASCO приняло в эксплуатацию танкер "Президент Гейдар Алиев" после капремонта

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер "Президент Гейдар Алиев", говорится в сообщении общества.

"Ремонт судна проводился на Зыхском судоремонтно-строительном заводе. Объем работ включал ремонт главных и вспомогательных двигателей корабля, механизмов и трубопроводных систем. Наравне с этим, на судне были выполнены ремонт систем автоматики, а также электромонтажные и корпусосварочные работы", - говорится в информации.

Помимо этого, по данным ASCO, обновлены жилые комнаты, санузлы и столовые, предназначенные для членов экипажа судна "Президент Гейдар Алиев", очищены и окрашены подводная и надводная части танкера и палуба.

"После ремонта судно успешно прошло испытания на воде и уже вновь введено в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих Транспортному Флоту ASCO. Танкер длиной равной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13 800 тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАНКЕР, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]