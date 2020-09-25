ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер "Президент Гейдар Алиев", говорится в сообщении общества.
"Ремонт судна проводился на Зыхском судоремонтно-строительном заводе. Объем работ включал ремонт главных и вспомогательных двигателей корабля, механизмов и трубопроводных систем. Наравне с этим, на судне были выполнены ремонт систем автоматики, а также электромонтажные и корпусосварочные работы", - говорится в информации.
Помимо этого, по данным ASCO, обновлены жилые комнаты, санузлы и столовые, предназначенные для членов экипажа судна "Президент Гейдар Алиев", очищены и окрашены подводная и надводная части танкера и палуба.
"После ремонта судно успешно прошло испытания на воде и уже вновь введено в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих Транспортному Флоту ASCO. Танкер длиной равной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13 800 тонн.
Н.Аббасова
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