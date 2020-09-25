BNA выбирает компанию по созданию ПО для планирования маршрутных линий общественного транспорта

Бакинское транспортное агентство (BNA) отбирает компанию для разработки программного обеспечения по планированию маршрутных линий общественного транспорта и управлению ими по графику, говорится в объявлении агентства.

Стоимость участия в тендере - 700 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 26 октября. Тендерная процедура состоится 27 октября.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков