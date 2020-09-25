Президенты России и Киргизии встретятся 28 сентября в Сочи

Встреча президента России Владимира Путина и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится в Сочи 28 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.