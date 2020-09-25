В Бельгии продолжают регистрировать рост заражений коронавирусом

Количество инфицированных COVID-19 на 100 тыс. населения Бельгии с 8 по 21 сентября подскочило до 150, сообщил в пятницу бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano.

По оценке на 6-19 сентября этот показатель составлял 136.

Среднее ежедневное число заражений коронавирусом в Бельгии, по данным на 15-21 сентября, достигло 1476, что на 48% больше по сравнению с оценкой на предыдущий семидневный период.

Общее количество инфицирований в Бельгии с начала пандемии теперь составляет 108768.

Sciensano отмечает также рост госпитализаций пациентов с диагнозом "коронавирус". Всего в Бельгии за время коронавирусного кризиса по причине COVID-19 госпитализировано 19920 человек.

Число летальных исходов в стране достигло 9965.