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В Бельгии продолжают регистрировать рост заражений коронавирусом

Количество инфицированных COVID-19 на 100 тыс. населения Бельгии с 8 по 21 сентября подскочило до 150, сообщил в пятницу бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano.

По оценке на 6-19 сентября этот показатель составлял 136.

Среднее ежедневное число заражений коронавирусом в Бельгии, по данным на 15-21 сентября, достигло 1476, что на 48% больше по сравнению с оценкой на предыдущий семидневный период.

Общее количество инфицирований в Бельгии с начала пандемии теперь составляет 108768.

Sciensano отмечает также рост госпитализаций пациентов с диагнозом "коронавирус". Всего в Бельгии за время коронавирусного кризиса по причине COVID-19 госпитализировано 19920 человек.

Число летальных исходов в стране достигло 9965.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]