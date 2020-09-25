Обвинения в причастности РФ к использованию химоружия из-за Навального абсурдны - МИД

В Москве считают абсурдными обвинения России в использовании химического оружия в связи с "делом Навального", заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

"Можно отчетливо проследить разницу в подходах государств и их лидеров. С одной стороны, звучали призывы к сотрудничеству, консолидации, конкретные предложения, в том числе, по преодолению нынешнего кризиса, сотрудничеству в том, что касается разработки вакцин, а с другой - призывы к национальному эгоизму, поиску виновных в распространении пандемии", - сказал Парамонов в пятницу на заседании Итало-Российской торговой палаты.

"Прозвучали ещё и совершенно абсурдные утверждения о причастности России к распространению и использованию химического оружия", - добавил высокопоставленный дипломат.

На этом фоне, по его словам, отношения Италии и России остаются "островком стабильности".