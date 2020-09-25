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СНГ 25.09.2020 16:03

Обвинения в причастности РФ к использованию химоружия из-за Навального абсурдны - МИД

В Москве считают абсурдными обвинения России в использовании химического оружия в связи с "делом Навального", заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

"Можно отчетливо проследить разницу в подходах государств и их лидеров. С одной стороны, звучали призывы к сотрудничеству, консолидации, конкретные предложения, в том числе, по преодолению нынешнего кризиса, сотрудничеству в том, что касается разработки вакцин, а с другой - призывы к национальному эгоизму, поиску виновных в распространении пандемии", - сказал Парамонов в пятницу на заседании Итало-Российской торговой палаты.

"Прозвучали ещё и совершенно абсурдные утверждения о причастности России к распространению и использованию химического оружия", - добавил высокопоставленный дипломат.

На этом фоне, по его словам, отношения Италии и России остаются "островком стабильности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАВАЛЬНЫЙ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]