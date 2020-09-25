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Дальнее зарубежье 25.09.2020 14:47

Четверо человек получили ножевые ранения в Париже, напавший скрылся

Вооруженный ножом неизвестный в пятницу ранил четверых человек в Париже и скрылся, сообщает интернет-портал французского издания "Фигаро".

Газета отмечает, что нападение произошло в 11-м округе французской столицы близ редакции журнала "Шарли Эбдо".

Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.

В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что нападение совершили двое, ранены минимум четыре человека.

"Двое нападавших скрылись и активно разыскиваются", - отмечает телеканал.

BFMTV уточняет, что двое раненых находятся в тяжелом положении.

Нападение произошло в 11-м округе французской столицы близ бывших помещений редакции журнала "Шарли Эбдо".

В месте происшествия развернут внушительный полицейский персонал. Периметр безопасности был еще больше расширен после обнаружения подозрительного предмета.

Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.

Мэрия 11-го округа приняла решение запереть школы и дошкольные детские учреждения, пока не будут пойманы подозреваемые. Создана кризисная ячейка МВД.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]