Четверо человек получили ножевые ранения в Париже, напавший скрылся

Вооруженный ножом неизвестный в пятницу ранил четверых человек в Париже и скрылся, сообщает интернет-портал французского издания "Фигаро".
Газета отмечает, что нападение произошло в 11-м округе французской столицы близ редакции журнала "Шарли Эбдо".
Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что нападение совершили двое, ранены минимум четыре человека.
"Двое нападавших скрылись и активно разыскиваются", - отмечает телеканал.
BFMTV уточняет, что двое раненых находятся в тяжелом положении.
Нападение произошло в 11-м округе французской столицы близ бывших помещений редакции журнала "Шарли Эбдо".
В месте происшествия развернут внушительный полицейский персонал. Периметр безопасности был еще больше расширен после обнаружения подозрительного предмета.
Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.
Мэрия 11-го округа приняла решение запереть школы и дошкольные детские учреждения, пока не будут пойманы подозреваемые. Создана кризисная ячейка МВД.
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