Anglo Asian Mining увеличила в I полугодии доходы от операций в Азербайджане на 5,8%

Доходы британской компании "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ) в I-ом полугодии 2020 года от операций в республике составили $45,8 млн, что на 5,8% больше чем в аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении компании.

Из них $39,6 млн составили доходы от продажи золота и серебра, $6,2 млн – от продажи концентрата, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом компания подтвердила прогноз по доходам на 2020 год – более $100 млн.

Чистые текущие активы ААМ составили $63,5 млн на 30 июня 2020 года по сравнению с $55,5 млн на 31 декабря 2019 года. Рост вызван увеличением чистых денежных средств на $11,4 млн. Остатки денежных средств на 30 июня 2020 года составили $29,2 млн (на 31 декабря 2019 года - $17,8 млн). Излишки наличности хранятся в долларах и размещаются на фиксированных депозитах в нескольких банках на срок от одного до трех месяцев с процентной ставкой от 0,4% до 1%.

В сообщении отмечается, что внеоборотные активы компании в первом полугодии сократились на 1,8% - до $91,7 млн. Основной причиной их уменьшения стало снижение стоимости основных средств на $3,4 млн из-за амортизации. Нематериальные активы увеличились с $20 млн на 31 декабря 2019 года до $21,7 млн на 30 июня 2020 года из-за затрат на геологоразведку и оценку в размере $2,4 млн, частично компенсированных амортизацией в $0,7 млн в отношении прав на добычу полезных ископаемых.

Собственный капитал компании на 30 июня составил $117,6 млн (рост на 7,8%). Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли за период.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

А. Мамедов