Власти Молдавии частично снимают ограничения, несмотря на рост числа случаев коронавируса

Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья Молдавии разрешила проведение театрально-концертных мероприятий и сельскохозяйственных выставок в соответствии с инструкцией о мерах по борьбе с COVID-19, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

"Разрешено проводить мероприятия в театрально-концертных заведениях и домах культуры с присутствием зрителей. Количество зрителей не должно быть больше половины вместимости залов с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра. Ношение масок обязательно на протяжении всего мероприятия, которое не должно превышать двух часов", - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу.

Также разрешено проведение специализированных сельскохозяйственных выставок, фестивалей и ярмарок в соответствии с инструкцией о мерах по профилактике и борьбе с COVID-19.

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдавии начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. Абсолютный антирекорд по количеству случаев заражения за один день был в среду - 786 случаев. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 48 953. В общей сложности от коронавируса излечились 36 643 человека, а 1 252 человека скончались.