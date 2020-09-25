Решение по экстрадиции Ассанжа в США будет принято в 2021 году после американских выборов

Решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не будет принято до 2021 года, сообщил аккаунт WikiLeaks в твиттере со ссылкой на постановление судьи.
"Судья только что объявил, что постановление будет вынесено не ранее 2021 года, после предстоящих (в США) выборов", - говорится в сообщение WikiLeaks в твиттере.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа возобновились в начале сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, они проводятся судьей Вестминстерского магистерского суда Ванессой Барайтсер.
Слушания должны были возобновиться в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19.
К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. Тогда суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. В случае экстрадиции в США Ассанжу ему грозит до 175 лет лишения свободы.
В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.
Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.
В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.
В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов.
Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.
В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
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