Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.09.2020 16:45

Решение по экстрадиции Ассанжа в США будет принято в 2021 году после американских выборов

Решение по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не будет принято до 2021 года, сообщил аккаунт WikiLeaks в твиттере со ссылкой на постановление судьи.

"Судья только что объявил, что постановление будет вынесено не ранее 2021 года, после предстоящих (в США) выборов", - говорится в сообщение WikiLeaks в твиттере.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа возобновились в начале сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, они проводятся судьей Вестминстерского магистерского суда Ванессой Барайтсер.

Слушания должны были возобновиться в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19.

К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. Тогда суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. В случае экстрадиции в США Ассанжу ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, ЭКСТРАДИЦИЯ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Суд Великобритании отказался отложить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа В Лондоне начались слушания о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks в США В Лондоне стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США Основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш Следующие слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США пройдут 30 мая Мэй об аресте Ассанже: в Британии никто не выше закона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]