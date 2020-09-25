Tesco после введения новых карантинных мер в Великобритании ограничил продажи туалетной бумаги и макарон

Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc снова ввел ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки, чтобы избежать исчерпания запасов, сообщает Financial Times.
Клиенты Tesco, в частности, не смогут купить более трех единиц таких товаров, как мука, макароны, туалетная бумага и влажные салфетки.
"Чтобы гарантировать, что все могут купить, что им нужно, мы ввели ограничения на массовые закупки небольшого количества товаров", -цитируют СМИ заявление представителя компании.
Днем ранее сеть супермаркетов WM Morrison также ограничила продажу туалетной бумаги и чистящих средств.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии восстанавливают некоторые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Однако он отметил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.
За четыре недели после введения карантинных мер в марте жители страны потратили на продукты и товары для дома более 10 млрд фунтов стерлингов - больше, чем обычно перед рождественскими праздниками, свидетельствуют данные Kantar.
Tesco и другие британские супермаркеты в марте уже вводили ограничения на продажу некоторых товаров.
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