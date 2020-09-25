Банки в Азербайджане в январе-августе сократили активы на 5,1%, прибыль - на 5,3%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 августа 2020 года составляют 31 млрд 65,9 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в январе-августе активы банков сократились на 5,1%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом в августе активы банков увеличились на 562,4 млн манатов или на 1,8%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 14 млрд 304,2 млн манатов (спад на 4% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 августа 2020 года составляет 4 млрд 714,4 млн манатов (рост на 2,9% - ИФ).

Обязательства банков на конец августа 2020 года равны 26 млрд 351,5 млн манатов (спад на 6,4%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 382 млн манатов (рост на 17,1%). Депозитный портфель в банках на начало сентября составляет 19 млрд 569,7 млн манатов (спад на 8,2%), в том числе вклады населения - 7 млрд 763,7 млн манатов (спад на 8,8%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-августе составила 437,7 млн манатов, что на 5,3% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

В январе-августе 2020 года процентные доходы банков составили 1 млрд 267,7 млн манатов (рост на 0,8% по сравнению с январем-августом 2019г - ИФ), в том числе 1 млрд 5,5 млн манатов по выданным кредитам (рост на 11,1%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 425,8 млн манатов (спад на 7,8%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 322,3 млн манатов (спад на 9,5%), в том числе по депозитам – 204,4 млн манатов (спад на 15,9%).

Непроцентные расходы банков составили 752,5 млн манатов (рост на 1,1%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-августа составила 576,3 млн манатов (рост на 4%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в январе-августе 2020 года оценивается в 544,6 млн манатов (рост на 5,8%), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 106,9 млн манатов (рост в 2 раза).

На 31 августа 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец августа банки имеют 440 филиалов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 год на 13,6%) и 116 отделений (спад на 12,8%).

В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 18,489 тыс. человек (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 5% - ИФ).

А.Мамедов