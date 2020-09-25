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Финансы 25.09.2020 16:33

Госнефтефонд Азербайджана получит дивиденды из чистой прибыли ВТБ за 2019г

Годовое собрание акционеров ВТБ, которое прошло в заочной форме, утвердило выплату дивидендов в размере 10% от чистой прибыли банка за прошлый год, или 20,12 млрд рублей (порядка $445 млн), говорится в материалах госбанка.

Госнефтефонд Азербайджана является одним из акционеров ВТБ с долей 2,95%. Банк планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или 100,5 млрд рублей. Однако в начале августа ВТБ скорректировал планы, снизив ожидаемую долю от прибыли для дивидендов до 10%. В результате дивидендная доходность на акции госбанка составит 1,9% против планировавшихся 9,7%. По словам менеджмента ВТБ, это максимальный размер дивидендов, не приводящий к нарушению надбавок к достаточности капитала с учетом прогнозной прибыльности и амбиций по росту бизнеса банка на 2020 год.

Дивиденды будут распределены на все три типа акций: обыкновенные акции, "префы" первого типа и "префы" второго типа. Держатели обычных акций получат 10 млрд рублей, "префов" первого типа - 6 млрд рублей, "префов" второго типа - 4 млрд рублей.

Государство получает 100% дивидендов на привилегированные акции ВТБ и 60,9% дивидендов на обыкновенные акции, 39,1% дивидендов на обыкновенные акции получают миноритарные акционеры.

Банк "Открытие", крупнейший миноритарий ВТБ, заявил, что разочарован снижением дивидендов за 2019 год. С такой дивидендной доходностью акциям ВТБ будет очень сложно рассчитывать на рост в соответствии с рынком, говорил "Интерфаксу" глава "Открытия" Михаил Задорнов.

Акционеры ВТБ также утвердили выплату специальных дивидендов на привилегированные акции в рамках передачи активов на баланс Промсвязьбанка в размере 4,4 млрд рублей. Особые дивиденды будут выплачены целевым образом только на привилегированные акции из прибыли прошлых лет.

ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 26,8 млрд рублей, или 15% от чистой прибыли по МСФО. Владельцы обыкновенных акций получили 14,2 млрд рублей, держатели "префов" (Минфин и АСВ) - 12,6 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), а также банк "ФК Открытие" (напрямую и косвенно контролирует 14,8% акций). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.

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Тэги: ГНФАР, ВТБ, ДИВИДЕНДЫ


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