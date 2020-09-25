Эстония устанавливает санкции для еще 98 белорусских служащих, им запрещен въезд в страну на пять лет - МИД

Министерство иностранных дел Эстонии обнародовало в пятницу дополнительный список белорусских служащих, которым на основе закона о международных санкциях запрещен въезд на территорию республики.
Первый список, в который были внесены 30 человек, опубликован 31 августа.
"Эти лица играют ведущие роли и фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных манифестантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.
"Санкциями мы выражаем свое отношение к происходящему в Беларуси. Президентские выборы 9 августа не были свободными и справедливыми, их итоги были фальсифицированы. Прошедшее на этой неделе вступление в должность было нелегитимным и Эстония не признает Александра Лукашенко президентом", заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
Он призвал власти Беларуси "незамедлительно прекратить насилие над народом Беларуси" и потребовал "безо всяких условий освободить всех задержанных политических заключенных".
Рейнсалу счел также важным, чтобы лидеры государств Европейского союза приняли единое политическое решение по вопросу санкций.
"Мы ждем на встрече Европейского совета на предстоящей неделе конкретных договоренностей по Беларуси", - призвал министр.
Вместе с Эстонией списки лиц, которым запрещен въезд, обнародовали в пятницу также Латвия и Литва. В настоящее время готовятся и санкции Европейского союза, отметили в МИД страны.
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