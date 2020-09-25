Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС

Литва информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Белоруссии резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЭЛЛ, это связано с завершением строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что информировал об этом гендиректора организации Рафаэля Гросси. До конца сентября об этом будет информирован и Минск, предупреждения которому по этому вопросу высылались и ранее.
"По поводу отказа от резерва в 100 мегаватт: с нового года Litgrid не будет предоставлять такой резерв Белорусской станции, поскольку именно в соглашении по БРЭЛЛ есть дополнительный протокол. Мы уже ранее предупреждали Беларусь официально. Также юридически мы должны это сделать до конца сентября - Litgrid это еще сделает, просто еще дополнительно информировал", - сказал BNS в пятницу Вайчюнас.
Этот резерв Литва обязалась предоставлять по договору о постсоветском энергетическом кольце БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия), из которого выйдет и десинхронизируется от кольца до 2025 года. По словам министра, глава МАГАТЭ информирован об этом во избежание возможных недоразумений в будущем.
"Ведь в нашем публичном пространстве имеются определенные интерпретации, что это (отказ предоставлять резерв - BNS) связано со снижением уровня безопасности БелАЭС. Резервы не являются нашей проблемой, это не наш вопрос, чтобы не было каких-то международных недоразумений, эту информацию я также представил гендиректору МАГАТЭ", - добавил Вайчюнас.
Во время беседы с Гросси министр энергетики также попросил посредничать в обеспечении требования Литвы о предоставлении заранее информации о процессах на БелЭАС.
Он также сообщил, что пока не получал официальной информации о том, что БелАЭС будет запущена на энергетическое испытание 7 ноября.
На этой неделе Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы заявила, что Белоруссия должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности станции.
Балтийские страны готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.
Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Белоруссия отвергает критику.
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