Портфель банков и НБКО в Азербайджане по потребкредитованию в январе-августе сократился на 4,6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2020 года сократился на 4% - до 14 млрд 685,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Сокращение вызвано аннулированием в апреле-мае лицензий 4 банков.
Объем просроченных кредитов на начало сентября составляет 1 млрд 65,4 млн манатов (спад с начала года на 16,3% - ИФ) или 7,3% всех кредитов.
На 1 сентября 2020 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 614,8 млн манатов (рост на 2,1%) или 17,8% всех кредитов, частными банками – 11 млрд 689,4 млн манатов (спад на 5,3%) или 79,6% всех кредитов. Остальные 380,9 млн манатов (спад на 4,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема займов, выданных на начало сентября 2020 года на кредитование в национальной валюте приходится 10 млрд 44,6 млн манатов (рост на 0,4%), в иностранной валюте – 4 млрд 640,5 млн манатов (спад на 12,2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало сентября составляет 31,6% (на конец 2019г – 34,6%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 сентября 2020 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 395,2 млн манатов (16,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 545,4 млн манатов (3,7%), сельское хозяйство и переработку – 557,7 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 433,1 млн манатов (2,9%), промышленность и производственный сектор – 1 млрд 195 млн манатов (8,1%), транспорт и связь – 901,8 млн манатов (6,1%), на домохозяйства – 6 млрд 659,6 млн манатов (45,3%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период сократился на 4,6%.
А. Мамедов
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
ЕС призывает Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по Карабаху без предусловий - спецпредставитель
Азербайджанские танкисты проводят боевые учения совместно с артиллеристами
В Азербайджане за сутки выявлен 101 новый случай COVID-19
В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax
Узбекистан просит у РФ 5 тыс. доз вакцины от коронавируса для участия в клинических испытаниях
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Частичный карантин ввели еще в ряде районов Мадрида и окрестностей
Нападение на людей в Париже расследуется как теракт
Эстония устанавливает санкции для еще 98 белорусских служащих, им запрещен въезд в страну на пять лет - МИД
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори