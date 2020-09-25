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Финансы 25.09.2020 17:45

Портфель банков и НБКО в Азербайджане по потребкредитованию в январе-августе сократился на 4,6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2020 года сократился на 4% - до 14 млрд 685,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Сокращение вызвано аннулированием в апреле-мае лицензий 4 банков.

Объем просроченных кредитов на начало сентября составляет 1 млрд 65,4 млн манатов (спад с начала года на 16,3% - ИФ) или 7,3% всех кредитов.

На 1 сентября 2020 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 614,8 млн манатов (рост на 2,1%) или 17,8% всех кредитов, частными банками – 11 млрд 689,4 млн манатов (спад на 5,3%) или 79,6% всех кредитов. Остальные 380,9 млн манатов (спад на 4,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало сентября 2020 года на кредитование в национальной валюте приходится 10 млрд 44,6 млн манатов (рост на 0,4%), в иностранной валюте – 4 млрд 640,5 млн манатов (спад на 12,2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало сентября составляет 31,6% (на конец 2019г – 34,6%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 сентября 2020 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 395,2 млн манатов (16,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 545,4 млн манатов (3,7%), сельское хозяйство и переработку – 557,7 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 433,1 млн манатов (2,9%), промышленность и производственный сектор – 1 млрд 195 млн манатов (8,1%), транспорт и связь – 901,8 млн манатов (6,1%), на домохозяйства – 6 млрд 659,6 млн манатов (45,3%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период сократился на 4,6%.

А. Мамедов

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Тэги: ЦБ, БАНКИ, КРЕДИТЫ


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