Фондовые индексы США опускаются и могут завершить снижением четвертую неделю подряд

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу после умеренного роста накануне.
При этом фондовый рынок США может продемонстрировать недельное снижение четвертый раз подряд. Как отмечает CNBC, с начала недели индикатор Dow Jones потерял 3%, S&P 500 - 2,2%. Nasdaq опустился на 1,1%.
Рынок акций США завершил торги в четверг в плюсе после волатильной сессии. Значение Dow Jones увеличилось на 0,2%. S&P 500 поднялся на 0,3%, Nasdaq - на 0,37%.
Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании.
По информации CNBC, демократы на следующей неделе могут представить новый пакет стимулов объемом $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.
"Новости о том, что демократы и республиканцы работают над компромиссом, по всей видимости, являются самым вероятным триггером решительной перемены рыночных настроений в лучшую сторону", - считают аналитики UniCredit Bank, которых цитирует MarketWatch.
Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард не исключил восстановления экономики США до докризисного уровня уже в этом году. "Чтобы это произошло, реальный ВВП должен вырасти на 35% в пересчете на годовые темпы в третьем квартале и примерно на 10,3% в пересчете на годовые темпы в четвертом квартале", - заявил он в четверг на вебинаре Global Interdependence Center (GIC).
Помимо этого, несколькими днями ранее Баллард заявил в эфире Bloomberg Television, что восстановление экономики США продолжится, даже если Конгресс не примет новых мер поддержки.
Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.
Акции Costco Wholesale Corp. дешевеют на 2,5%, несмотря на то, что оператор магазинов-складов в четвертом финансовом квартале увеличил выручку на 12,5% - до $53,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $52,1 млрд.
Бумаги Harley-Davidson Inc.теряют в цене 0,5%. Американская компания объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов.
Котировки Novavax Inc. повышаются на 5,6%. Американская компания приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19 в Великобритании на фоне всплеска случаев заражения, сообщают британские СМИ.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 опустился на 81,17 пункта (0,3%) - до 26734,27 пункта.
Standard & Poors 500 потерял 10,92 пункта (0,34%) и составил 3235,67 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 28,63 пункта (0,27%) - до 10643,64 пункта.
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
ЕС призывает Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по Карабаху без предусловий - спецпредставитель
Азербайджанские танкисты проводят боевые учения совместно с артиллеристами
В Азербайджане за сутки выявлен 101 новый случай COVID-19
В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax
Узбекистан просит у РФ 5 тыс. доз вакцины от коронавируса для участия в клинических испытаниях
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Частичный карантин ввели еще в ряде районов Мадрида и окрестностей
Нападение на людей в Париже расследуется как теракт
Эстония устанавливает санкции для еще 98 белорусских служащих, им запрещен въезд в страну на пять лет - МИД
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори