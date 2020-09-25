Фондовые индексы США опускаются и могут завершить снижением четвертую неделю подряд

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу после умеренного роста накануне.

При этом фондовый рынок США может продемонстрировать недельное снижение четвертый раз подряд. Как отмечает CNBC, с начала недели индикатор Dow Jones потерял 3%, S&P 500 - 2,2%. Nasdaq опустился на 1,1%.

Рынок акций США завершил торги в четверг в плюсе после волатильной сессии. Значение Dow Jones увеличилось на 0,2%. S&P 500 поднялся на 0,3%, Nasdaq - на 0,37%.

Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании.

По информации CNBC, демократы на следующей неделе могут представить новый пакет стимулов объемом $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.

"Новости о том, что демократы и республиканцы работают над компромиссом, по всей видимости, являются самым вероятным триггером решительной перемены рыночных настроений в лучшую сторону", - считают аналитики UniCredit Bank, которых цитирует MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард не исключил восстановления экономики США до докризисного уровня уже в этом году. "Чтобы это произошло, реальный ВВП должен вырасти на 35% в пересчете на годовые темпы в третьем квартале и примерно на 10,3% в пересчете на годовые темпы в четвертом квартале", - заявил он в четверг на вебинаре Global Interdependence Center (GIC).

Помимо этого, несколькими днями ранее Баллард заявил в эфире Bloomberg Television, что восстановление экономики США продолжится, даже если Конгресс не примет новых мер поддержки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.

Акции Costco Wholesale Corp. дешевеют на 2,5%, несмотря на то, что оператор магазинов-складов в четвертом финансовом квартале увеличил выручку на 12,5% - до $53,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $52,1 млрд.

Бумаги Harley-Davidson Inc.теряют в цене 0,5%. Американская компания объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов.

Котировки Novavax Inc. повышаются на 5,6%. Американская компания приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19 в Великобритании на фоне всплеска случаев заражения, сообщают британские СМИ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 опустился на 81,17 пункта (0,3%) - до 26734,27 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 10,92 пункта (0,34%) и составил 3235,67 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 28,63 пункта (0,27%) - до 10643,64 пункта.