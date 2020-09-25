Аббас просит Гутерриша подготовить конференцию по палестинской проблеме с ближневосточным квартетом и СБ ООН

Палестинский лидер Махмуд Аббас в пятницу призвал генсека ООН Антониу Гутерриша подготовить международную конференцию при участии ближневосточного квартета и Совета Безопасности ООН.
"Я призываю генсека ООН в сотрудничестве с квартетом и Совбезом ООН начать подготовку к международной конференции в начале следующего года, которая соберет вместе все заинтересованные стороны", - заявил Аббас в обращении на Генассамблее ООН.
Палестино-израильские переговоры зашли в тупик еще несколько лет назад. Однако в международном сообществе регулярно звучат призывы к поиску урегулирования разногласий между сторонами. В частности, в мае в ООН призвали активизировать работу ближневосточного квартета в качестве посредника переговоров между Израилем и палестинцами.
Затем в июне в ЕС заявили о намерении продолжать работать с Норвегией и другими партнерами для восстановления доверия между сторонами и поддерживать усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон
До этого наладить отношения между Израилем и палестинцами пытались США, предложив "сделку века", план мирного урегулирования, разработанный при администрации президента Дональда Трампа. В Израиле приветствовали условия, которые предлагались в соглашении, однако палестинская сторона их резко раскритиковала и отвергла.
Ситуация обострилась в начале лета, когда Израиль заявил о намерении объявить суверенитет над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые он считает своими исторически. Палестинские официальные лица пообещали отреагировать на аннексию, если она произойдет. Израиль пока так и не реализовал свои намерения.
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