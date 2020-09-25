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Дальнее зарубежье 25.09.2020 18:59

Временным президентом Мали стал бывший министр обороны Ндау

Экс-министр обороны Мали Ба Ндау принял присягу как временный президент, сообщает издание "Журналь дю Мали".

"Я клянусь перед Богом и народом Мали сохранять республиканский режим, соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции, переходной хартии и закона", - пообещал Ндау на церемонии приведения к присяге.

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Кейта в итоге ушел в отставку, а захватившие власть военные предложили установить трехлетний переходный период, чтобы сформировать правительство.

Временный президент обещал беспощадно бороться с практикой покупки голосов на выборах в Мали и с фальсификацией результатов выборов.

Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.

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Тэги: МАЛИ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]