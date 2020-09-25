Временным президентом Мали стал бывший министр обороны Ндау

Экс-министр обороны Мали Ба Ндау принял присягу как временный президент, сообщает издание "Журналь дю Мали".

"Я клянусь перед Богом и народом Мали сохранять республиканский режим, соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции, переходной хартии и закона", - пообещал Ндау на церемонии приведения к присяге.

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Кейта в итоге ушел в отставку, а захватившие власть военные предложили установить трехлетний переходный период, чтобы сформировать правительство.

Временный президент обещал беспощадно бороться с практикой покупки голосов на выборах в Мали и с фальсификацией результатов выборов.

Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.