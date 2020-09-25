ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Белоруссии и осуждает насильственное подавление выступлений оппозиции - глава Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Белоруссии и осуждает насильственное подавление мирных демонстраций в стране.

"В Белоруссии были сфальсифицированы результаты президентских выборов, мы не примем эти результаты. Мы осуждаем насильственное подавление оппозиции и мирных демонстраций", - сказал Мишель, выступая в формате видеообращения в рамках 75-й сессии ГА ООН.

Он подчеркнул, что "подавление и запугивание должны быть остановлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием".

"Мы готовы поддержать белорусский народ, он должен быть свободен от внешнего принуждения и свободно выбирать собственное будущее. Инклюзивный национальный диалог при содействии ОБСЕ - это единственная реалистичная дорога вперед", - заявил председатель Евросовета.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Белорусская оппозиция и страны Запада утверждают, что выборы были фальсифицированы, и отказываются признавать Лукашенко легитимно избранным главой государства. Белорусские силовики жестко разгоняют массовые акции протеста, десятки тысяч человек задержаны.