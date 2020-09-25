Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent - $41,87 за баррель

Цены на нефть в пятницу продолжают снижаться и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу составляет $41,87 за баррель, что на $0,07 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,25 (0,65%) - до $40,05 за баррель.

С начала недели оба контракта потеряли в цене более 3%, свидетельствуют данные FactSet.

"Настороженность инвесторов на этой неделе выросла, поскольку недавний рост случаев коронавируса спровоцировал вопросы о том, что будет означать вторая волна для мировой экономики и спроса на ресурсы", - отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

По мнению эксперта, для восстановления нефтяных цен необходимы "признаки того, что риск серьезного отката нынешнего восстановления снижается, а спрос продолжает расти".

Ранее в ходе торгов нефть дорожала на новостях о том, что демократы могут на следующей неделе представить новый пакет мер поддержки экономики США. По информации CNBC, объем нового пакета может составить $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше предыдущего предложения демократов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение добычи в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

"Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США", - сказал основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.