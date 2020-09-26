В Армении арестован один из лидеров оппозиции Царукян

Суд в Ереване удовлетворил ходатайство Службы нацбезопасности об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
"Суд принял решение об аресте Царукяна на два месяца. Это незаконное решение и будет нами обжаловано", - сказал адвокат Царукяна журналистам в пятницу.
Ранее в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года. Ему предъявлено обвинение в организации предвыборных взяток.
Царукян заявил журналистам, что дело против него имеет "политическую подоплеку".
16 июня парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Царукяна.
В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Между тем, три оппозиционные партии Армении "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн" и "Родина" назначили общегосударственный митинг на 8 октября.
Партии заявили, что приняли решение о проведении митинга, "оценивая сложившуюся в стране ситуацию и считая неизбежным формирование национальной власти нового качества".
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