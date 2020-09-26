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Дальнее зарубежье 26.09.2020 09:15

Байден грозит России последствиями за "вмешательство" в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут "последствия" за то, что она, якобы, вмешивается в предвыборный процесс, назвав это "нарушением суверенитета" Америки.

"Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет", - сказал он в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей, выступая в комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]