Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут "последствия" за то, что она, якобы, вмешивается в предвыборный процесс, назвав это "нарушением суверенитета" Америки.
"Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет", - сказал он в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.
Ранее директор ФБР Кристофер Рей, выступая в комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
Литва уведомила МАГАТЭ, что с 2021г не будет поставлять Белоруссии аварийный резерв электроэнергии
На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины найдены тела всех погибших
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду более 84 кг наркотиков на границе с Ираном
За сутки в Москве подтверждено 1792 случая заражения COVID-19 - оперштаб
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори