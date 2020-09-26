Продолжаются поиски трех человек на месте авиакатастрофы возле Чугуева

Утром в субботу продолжаются поиски трех человек, которые находились на борту упавшего накануне вечером военно-транспортного самолета возле Чугуева (Харьковская обл.), сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Погибли 22 человека и 2 человека травмированы, они госпитализированы в больницу, поиски трех человек продолжаются", - сказано в утренней сводке ведомства в субботу.
Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорт Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).
По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.
Вечером в пятницу была создана Госкомиссия по расследованию обстоятельств падения самолета, ее возглавил вице-премьер Олег Уруский. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.
Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы, за помощью в сборе информации. Следователи просят имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные.
Офисом генпрокурора начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.
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