Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 26.09.2020 09:35

Продолжаются поиски трех человек на месте авиакатастрофы возле Чугуева

Утром в субботу продолжаются поиски трех человек, которые находились на борту упавшего накануне вечером военно-транспортного самолета возле Чугуева (Харьковская обл.), сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Погибли 22 человека и 2 человека травмированы, они госпитализированы в больницу, поиски трех человек продолжаются", - сказано в утренней сводке ведомства в субботу.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорт Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.

Вечером в пятницу была создана Госкомиссия по расследованию обстоятельств падения самолета, ее возглавил вице-премьер Олег Уруский. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы, за помощью в сборе информации. Следователи просят имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные.

Офисом генпрокурора начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ХАРЬКОВ, АВИАКАТАСТРОФА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Полиция установила личность "стрелка" из Харькова, до убийства полицейского у здания горсовета он застрелил жену Неизвестный мужчина в центре украинского Харькова открыл огонь по полицейским, один из них погиб Гражданин Ирана приговорен на Украине к 11 годам тюрьмы за шпионаж - прокуратура 12 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Украине Саакашвили заявляет, что не хочет быть премьером Украины Суд в Харькове закрыл дело об обвинении Тимошенко по делу ЕЭСУ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]