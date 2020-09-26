ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта48 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 48 раз»,- отметили в Минобороны..
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
«Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов», - отмечает минобороны.
Б.Рустамбеков
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