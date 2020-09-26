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Происшествия 26.09.2020 10:43

Служба безопасности Украины о катастрофе Ан-26: командир экипажа доложил об отказе левого двигателя, запросил посадку, и через 5 минут произошло крушение

На месте авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области продолжаются поиски "черного ящика"; по предварительной информации, курсанты непосредственного управления самолетом не осуществляли, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"По имеющейся информации, учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. Учебным планом была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей", - отмечается в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что, по предварительной информации, "непосредственного управления самолетом курсанты не совершали" - все полеты выполнял командир экипажа. "После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку (...) в 20:45 произошла авиакатастрофа", - отмечается в сообщении.

"Прибор объективного контроля самолета ("черный ящик") не найден", - сообщили в СБУ.

По последним данным, на борту самолета находилось 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и 7 членов экипажа. 25 человек погибли. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований.

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Тэги: УКРАИНА, АВИАКАТАСТРОФА, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]