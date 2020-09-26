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Дальнее зарубежье 26.09.2020 11:39

В Сеуле просят Пхеньян детальнее расследовать убийство гражданина Южной Кореи в Желтом море

В Сеуле могут потребовать от Пхеньяна проведения совместного расследования по факту убийства гражданина Южной Кореи, сообщила в субботу южнокорейская администрация.

"Мы решили обратиться к Северу с требованием глубже изучить детали происшествия и запросить проведения совместного расследования в случае необходимости", - говорится в заявлении южнокорейской администрации.

В нем отмечается, что Сеул продолжит собственное расследование ввиду наличия некоторых нестыковок в интерпретации происшествия.

Согласно данным южнокорейских военных, сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, затем его тело было сожжено.

В Пхеньяне в свою очередь сообщили, что пограничники, действующие на западе межкорейской морской границы, произвели более 10 выстрелов в корейца с Юга в водах КНДР. В результате обстрела было подожжено "плавучее средство", на котором находился гражданин Южной Кореи.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения народу Южной Кореи за убийство южнокорейского гражданина. Пхеньян проинформировал Сеул, что Ким Чен Ын "очень сожалеет" за "разочарование" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в связи с произошедшим.

Мун Чжэ Ин назвал это убийство "шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться ни при каких обстоятельствах".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]