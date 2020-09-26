За сутки в Москве подтверждено 1792 случая заражения COVID-19 - оперштаб

За последние сутки в Москве подтверждено 1792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу.

Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях

"Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%.

"В Москве, как и во всём мире растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.

В сообщении подчёркивается, что в Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период.

В Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их.