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Здравоохранение 26.09.2020 13:19

За сутки в Москве подтверждено 1792 случая заражения COVID-19 - оперштаб

За последние сутки в Москве подтверждено 1792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу.

Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях

"Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%.

"В Москве, как и во всём мире растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.

В сообщении подчёркивается, что в Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период.

В Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их.

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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]