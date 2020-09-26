За сутки в Москве подтверждено 1792 случая заражения COVID-19 - оперштаб

За последние сутки в Москве подтверждено 1792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу.
Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях
"Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%.
"В Москве, как и во всём мире растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.
В сообщении подчёркивается, что в Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период.
В Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их.
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
Литва уведомила МАГАТЭ, что с 2021г не будет поставлять Белоруссии аварийный резерв электроэнергии
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лидеры Украины и ЕС встретятся 6 октября в Брюсселе
Попытки сформировать правительство Ливана провалились
В Сеуле просят Пхеньян детальнее расследовать убийство гражданина Южной Кореи в Желтом море
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори