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Происшествия 26.09.2020 14:45

На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины найдены тела всех погибших

В районе крушения военного самолета в Харьковской области обнаружены тела ещё двух погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - указывается в сообщении.

Всего в самолете находились 27 человек. Таким образом, обнаружены тела всех погибших.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров.

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять", - сказал Татаров в субботу в эфире телеканала "Украина-24".

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба. 26 человек погибли, один сейчас находится в больнице.

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Тэги: УКРАИНА, АВИАКАТАСТРОФА, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]