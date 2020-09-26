Лидеры Украины и ЕС встретятся 6 октября в Брюсселе

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Эта договоренность достигнута в телефонном разговоре главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Мишель в твиттере.
"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом (Еврокомиссии) фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС", - написал он.
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