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СНГ 26.09.2020 15:35

Лидеры Украины и ЕС встретятся 6 октября в Брюсселе

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Эта договоренность достигнута в телефонном разговоре главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Мишель в твиттере.

"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом (Еврокомиссии) фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС", - написал он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, САММИТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]