Лидеры Украины и ЕС встретятся 6 октября в Брюсселе

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Эта договоренность достигнута в телефонном разговоре главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Мишель в твиттере.

"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом (Еврокомиссии) фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС", - написал он.