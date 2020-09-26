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Внешняя политика 26.09.2020 15:08

Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнование в связи с авиакатастрофой в Харьковской области.

«Глубоко опечален новостью о многочисленных человеческих жертвах в результате катастрофы военного самолета в Харьковской области. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления раненным», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба. 26 человек погибли, один сейчас находится в больнице.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]