В Азербайджане за сутки выявлено 108 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 108 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 895, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 101 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 585.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 523 человек (+131 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 787 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,965 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 95 тыс. 543 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
СГБ Азербайджана изъяло из оборота крупную партию наркотиков, двое задержаны
Глава МИД Азербайджана рассказал спецпредставителю ЕС о провокациях Армении
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020г упадут на фоне пандемии на 53%, грузовые на 9,5% - Минэкономразвития
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Молдавии новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав
Джонсон выступил против мирового соревнования в поиске вакцины против COVID-19
Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори