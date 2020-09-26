В Азербайджане за сутки выявлено 108 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 108 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 895, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 101 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 585.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 523 человек (+131 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 787 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,965 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 95 тыс. 543 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков