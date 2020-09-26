Глава МИД Азербайджана рассказал спецпредставителю ЕС о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно существующего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и выразили взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии», - отмечается в сообщении.

Байрамов также проинформировал о серьезных последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который представляет серьезную угрозу не только для Азербайджана, но и для безопасности региона.

«Говоря о напряженности в регионе, министр сказал, что со стороны Армении в последнее время осуществлен ряд провокационных действий, в том числе заранее спланированная попытка нападения вооруженными силами Армении 12-16 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, 23 августа провокация диверсионно-разведывательной группы в направлении Геранбойского района. Он также проинформировал о переселении ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Байрамов отметил, что такие действия руководства Армении нанесло удар по процессу урегулирования конфликта путем переговоров. Было подчеркнуто, что международному сообществу важно занять твердую позицию в этом вопросе и направить Армении однозначный сигнал.

В свою очередь Клаар подчеркнул важность проведения субстантивных переговоров без каких-либо предварительных условий для мирного урегулирования конфликта. Он также отметил, что ЕС как и прежде готов предпринимать меры для создания доверия между сторонами.

Байрамов заявил, что для доверительных мер, в первую очередь необходимо устранить последствия оккупации азербайджанских территорий.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков