Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

26.09.2020 17:00

СГБ Азербайджана изъяло из оборота крупную партию наркотиков, двое задержаны

В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, завезенных из Ирана в Азербайджан контрабандным путем, сообщает СГБ.

« У граждан Азербайджана Вугара Гумбатова и Эльнур Алиева обнаружены и изъяты более 19 кг 736 граммов героина, 10 кг 149,75 граммов опиума, 3 кг 788,18 граммов марихуаны, около 104,44 граммов метадона, 19 кг 786,1 грамм метамфетамина и 75 г сильнодействующего вещества «прегабалин», - отмечается в сообщении.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2(Контрабанда наркотиков группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Гумбатов и Алиев привлечены к следствию в качестве обвиняемых и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СГБ, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Пресечена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]