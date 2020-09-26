СГБ Азербайджана изъяло из оборота крупную партию наркотиков, двое задержаны

В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, завезенных из Ирана в Азербайджан контрабандным путем, сообщает СГБ.

« У граждан Азербайджана Вугара Гумбатова и Эльнур Алиева обнаружены и изъяты более 19 кг 736 граммов героина, 10 кг 149,75 граммов опиума, 3 кг 788,18 граммов марихуаны, около 104,44 граммов метадона, 19 кг 786,1 грамм метамфетамина и 75 г сильнодействующего вещества «прегабалин», - отмечается в сообщении.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2(Контрабанда наркотиков группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Гумбатов и Алиев привлечены к следствию в качестве обвиняемых и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Б.Рустамбеков