СГБ Азербайджана изъяло из оборота крупную партию наркотиков, двое задержаны

В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, завезенных из Ирана в Азербайджан контрабандным путем, сообщает СГБ.
« У граждан Азербайджана Вугара Гумбатова и Эльнур Алиева обнаружены и изъяты более 19 кг 736 граммов героина, 10 кг 149,75 граммов опиума, 3 кг 788,18 граммов марихуаны, около 104,44 граммов метадона, 19 кг 786,1 грамм метамфетамина и 75 г сильнодействующего вещества «прегабалин», - отмечается в сообщении.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2(Контрабанда наркотиков группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.
Гумбатов и Алиев привлечены к следствию в качестве обвиняемых и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Б.Рустамбеков
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020г упадут на фоне пандемии на 53%, грузовые на 9,5% - Минэкономразвития
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
В Азербайджане за сутки выявлено 108 новых случаев COVID-19
На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины найдены тела всех погибших
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду более 84 кг наркотиков на границе с Ираном
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Молдавии новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки - 868, общее число превысило 50 тыс. - Минздрав
Джонсон выступил против мирового соревнования в поиске вакцины против COVID-19
Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - британский премьер
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори